ZDF neo 13:00 bis 13:45 Krimiserie Küstenwache Folge: 122 Bittere Erkenntnis D 2007 Stereo 16:9 Ein verzweifelter Notruf erreicht die "Albatros" auf hoher See. Erschüttert meldet Luise Frei von der Yacht des Anlageberaters Werner Keizig einen Schusswechsel. Ein vermummter Mann in einem Motorboot hatte sich ihnen heimlich genähert und Keizig erschossen. Der Schütze machte sich unerkannt davon. Luise konnte nur das Wappen seines Bootes erkennen, das zum Yachtclub gehört, in dem ihr Mann Jan als Bootstrainer arbeitet. Und tatsächlich führen die Ermittlungen sehr bald zu Jan Frei. Es stellt sich heraus, dass dieser in der Nacht zuvor im Yachtclub eingebrochen war, um sich dort ein Gewehr zu besorgen. Zufällig wurde er dabei von Johannes Deterding und Bruno Fredersen erwischt und konnte nur mit einiger Überredenskunst der beiden davon abgehalten werden, im Alkoholrausch den Liebhaber seiner Frau zu töten. Allerdings wohl ohne nachhaltigen Erfolg, denn die Küstenwache kann schnell Beweise, die Jan als eifersüchtigen Täter belasten, sicherstellen. Aber auch Werner Keizig schien alles andere als legale Geschäfte zu betreiben. Nach dieser Erkenntnis ist Kapitän Ehlers sogar fest davon überzeugt, dass Luise und Jan gemeinsam den Überfall an Keizig geplant hatten, um an den Gewinn, den dieser mit Anlagebetrug in Neustadt gemacht hatte, zu kommen. Als aber plötzlich Bruno Fredersen in panischer Angst vor einer Befragung der Küstenwache flieht, nehmen die Ermittlungen eine entscheidende Wendung. Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Christof Teubel Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker