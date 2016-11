N24 Doku 10:50 bis 11:45 Dokumentation Geheimwaffen der Wehrmacht - Mythos und Wahrheit Um die Moral unter den deutschen Soldaten zu heben, verbreitete die nationalsozialistische Führung während des Zweiten Weltkrieges das Gerücht im Besitz von / Wunderwaffen / zu sein. Diese innovativen, streng geheimen Kriegsmaschinen sollten Deutschland laut NS-Propaganda einen überraschenden Vorteil verschaffen. Tatsächlich steckte ein Großteil dieser / Wunderwaffen / noch in den Kinderschuhen und viele der Blaupausen verschwanden zusammen mit dem Untergang von Nazi-Deutschland. USA 2010 Merken Um die Moral unter den deutschen Soldaten zu heben, verbreitete die nationalsozialistische Führung während des Zweiten Weltkrieges das Gerücht im Besitz von "Wunderwaffen" zu sein. Diese innovativen, streng geheimen Kriegsmaschinen sollten Deutschland laut NS-Propaganda einen überraschenden Vorteil verschaffen. Tatsächlich steckte ein Großteil dieser "Wunderwaffen" noch in den Kinderschuhen und viele der Blaupausen verschwanden zusammen mit dem Untergang von Nazi-Deutschland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi's Secret Weapons

