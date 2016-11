N24 Doku 09:10 bis 10:00 Magazin Welt der Wunder Die Herrschaft über das Ich: Können Menschen das Bewusstsein anderer kontrollieren? Die Herrschaft über das Ich: Können Menschen das Bewusstsein anderer kontrollieren? D 2015 Merken Auf der Spur einer beinahe unglaublichen Geschichte: Wurde die perfekte Kontrolle des menschlichen Geistes, die absolute Herrschaft über das Ich jedes Einzelnen, bereits in den USA an Menschen erprobt? "Welt der Wunder" geht dieser spannenden Frage nach. Außerdem: Geschlechter-Duell im "Möbel aufbauen" - wer stellt schneller einen Schrank auf und warum? Und: Vom Züchter bis zum Blumenladen - welchen Weg legt die Rose zurück, ehe sie in unserer Blumenvase landet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder