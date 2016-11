ZDF 00:15 bis 07:00 Sonstiges Die Nacht der Entscheidung 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Amerika steht vor einer Richtungsentscheidung: Das Land hat die Wahl. Selten dürfte der Kampf um das vermeintlich mächtigste Amt der Welt stärker polarisiert haben. Bettina Schausten, Christian Sievers und Eva-Maria Lemke melden sich aus dem US-Wahlstudio in Berlin. Dutzende Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft und Kultur sind mit dabei. Wird Hillary Clinton die erste US-amerikanische Präsidentin und folgt damit ihrem Mann Bill ins Weiße Haus nach? Oder siegt am Ende der schillernde Donald Trump mit seinem kontroversen Programm und Auftreten? Das ZDF ist live die ganze Nacht bis in den frühen Morgen dabei: Hochkarätige Gesprächsrunden, die aktuellsten Analysen und eine intensive Vernetzung mit den Korrespondenten und Reportern in den USA bilden den Rahmen der Sendung. Die Moderatoren begrüßen unter anderen den US-Botschafter John Emerson, den ehemaligen deutschen Botschafter in Washington und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Norbert Röttgen, den Chef von Ford Deutschland und Präsidenten der American Chamber of Commerce, Bernhard Mattes, den Schauspieler Walter Sittler, der auch einen US-Pass besitzt, sowie ZDF-Moderator Steven Gätjen. Die Moderatoren begleiten und leiten die Zuschauer durch die spannende Wahlnacht, in der viel auf dem Spiel steht: Sie liefern Ergebnisse, Analysen und schalten zu den "Hot Spots" in den USA zu den Wahlevents von Clinton und Trump oder in die umkämpften Swing States, die das Zünglein an der Waage sind. In Washington ordnen Studioleiter Ulf Röller und Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Politikredaktion, die Entwicklungen des Abends ein. Auch aus New York und Kalifornien berichten unsere ZDF-Reporter und damit über die vielen Zeitzonen der USA hinweg. Mit Veröffentlichung der ersten Prognosen und Ergebnisse ab 1:00 Uhr deutscher Zeit wird es darum gehen: Welche Staaten gehen an welchen Kandidaten, wie votieren unterschiedliche Wählergruppen? Oder ist das Rennen besonders in den Swing States "too close to call", also zu knapp für eine sichere Vorhersage? Christian Sievers liefert dazu permanent die neuesten Zahlen, Fakten und Analysen. Aktuelle und hintergründige Beiträge informieren über die beiden Kandidaten und zentrale Wahlkampfthemen und liefern eine Bestandsaufnahme Amerikas im Jahr 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Schausten, Matthias Fornoff, Christian Sievers Gäste: Gäste: John Emerson (US-Botschafter), Wolfgang Ischinger (Chef der Münchner Sicherheitskonferenz), Norbert Röttgen (Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags), Bernhard Mattes (Chef von Ford Deutschland), Walter Sittler (Schauspieler), Steven Gätje