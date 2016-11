ZDF 21:00 bis 21:45 Politik Frontal 21 Die Verrohung der Republik: Hetzen, drohen, zuschlagen / Niedrige Löhne, niedrige Renten: Millionen in der Armutsfalle / Zwangsadoptionen in der DDR: Gestohlene Kinder D 2016 2016-11-11 08:00 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das politische Klima in Deutschland ist rau geworden: Da wünschen Pegida-Demonstranten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) den Tod am Galgen. Anderenorts werden Minister von einer aggressiven Menge mit "Hau ab"-Rufen verjagt. Tagtäglich werden Politiker hierzulande mittlerweile Opfer von Nötigung, Sachbeschädigung oder körperlichen Attacken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. So zählten die Ermittlungsbehörden seit Anfang des Jahres bereits 813 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger. Im selben Zeitraum, bis zum 12. September 2016, waren es sogar 2535 Straftaten gegen Polizisten. Aber auch Rettungskräfte werden immer häufiger Ziel von gewalttätigen Angriffen. Und die Fälle fremdenfeindlicher Übergriffe haben sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Was hat zu dieser Verrohung geführt? "Frontal 21" ist durch ein Land gereist, in dem Menschen immer öfter mit verbaler oder physischer Gewalt gegen Andersdenkende oder Fremde vorgehen - und auch nicht vor Politikern und Polizei Halt machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ilka Brecht Originaltitel: Frontal 21