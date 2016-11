ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Kuren für Pflegende - Auszeit für Angehörige / Deutschlands letzter Schirmmacher - Regenschirme in Handarbeit / Mini-Pizzen - Rezepte von Armin Roßmeier / Regelmäßige Fieberschübe - Das PFAPA-Syndrom / Besserwisser: Regenwolken - Warum sind Regenwolken grau? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schauspieler Walter Sittler, bekannt vor allem aus den Fernsehserien "Girl Friends" und "Nikola", ist in Chicago geboren und somit im Besitz der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft. Am Tag der Präsidentschaftswahl kommt er zu "Volle Kanne". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Walter Sittler (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich