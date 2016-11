ZDFinfo 21:00 bis 21:40 Dokumentation Angriff auf die Lusitania U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg GB 2015 2016-11-15 07:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Als das Passagierschiff Lusitania 1915 vor der Südküste Irlands von einem deutschen U-Boot torpediert wurde, sank das Schiff in nur 18 Minuten und riss 1200 Menschen mit in die Tiefe. Diese Tragödie veränderte den Verlauf des Ersten Weltkriegs dramatisch. Der Film lässt die letzten 18 Minuten auf der Lusitania anhand der Schilderung von Einzelschicksalen wieder aufleben. Er zeigt Geschichten von Heldentum, Opfer, Glück und Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Lusitania" - 18 Minutes that changed World Regie: David Starkey