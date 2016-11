ZDFinfo 06:50 bis 07:30 Dokumentation Black in the USA Geisterstädte und moderne Sklaverei D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Highway 61 führt durch zahlreiche Orte, die in der Geschichte der Afroamerikaner eine Rolle spielten - von der Sklaverei und Bürgerrechtsbewegung bis zu den Unruhen in Ferguson 2014. Der zweite Teil startet in Memphis, Tennessee und führt bis nach New Orleans in Louisiana. Am Ende zieht der Protagonist Sékou Neblett Bilanz: Was hat er auf seiner Reise zu den eigenen kulturellen Wurzeln gelernt? Hat sich sein Bild vom Süden der USA geändert? Welche Ansätze gibt es, um das Rassenproblem in den USA besser in den Griff zu bekommen? Der Zweiteiler rückt Ereignisse und Menschen in den Mittelpunkt, die sich mit unterschiedlichen Facetten von Rassismus und dessen Gegenbewegungen in den USA damals wie heute beschäftigen. Aussagekräftiges Archivmaterial macht die Vergangenheit greifbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Black in the USA Regie: Tom Noga

