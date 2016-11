Phoenix 00:00 bis 09:00 Sonstiges Amerika hat gewählt Lange Wahlnacht D 2016 Live Live TV Merken Das Rennen um das Weiße Haus geht in den Endspurt: Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag, 8. November 2016, liefern sich der Kandidat der Republikaner, Donald Trump, und seine demokratische Kontrahentin Hillary Clinton einen erbitterten Wahlkampf. Seit der Ankündigung des FBI, neue E-Mails von Hillary Clinton zu prüfen, hat die Demokratin an Vorsprung verloren. Derzeit liegen beide Kandidaten in Umfragen wieder eng beieinander. Um zu gewinnen, muss die Demokratin vor allem in den sogenannten "Swing States" wie Florida oder North Carolina punkten, in denen ein knapper Wahlausgang wahrscheinlich ist. Die Entscheidungsnacht verspricht eine der spannendsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden. Zu Gast im Studio bei den Moderatoren Michael Krons und Alfred Schier sind die Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger, Prof. Christiane Lemke und Andrew B. Denison. Aus den USA berichten die Reporter Michael Kolz vom Hauptquartier der Demokraten und Martin Richter vom Hauptquartier der Republikaner. In Google-Kalender eintragen Moderation: Alfred Schier, Michael Krons Gäste: Gäste: Prof. Thomas Jäger (Politikwissenschaftler), Prof. Christiane Lemke (Politikwissenschaftlerin), Andrew B. Denison (Politikwissenschaftler) Originaltitel: Amerika hat gewählt