NDR 01:45 bis 04:00 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In der 782. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Senta Berger, Schauspielerin, und Simon Verhoeven, Regisseur Sie ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen des Landes, ihr Sohn ein sehr erfolgreicher Regisseur. Doch bisher hatten Senta Berger (75) und ihr Sohn Simon Verhoeven (44) noch nie die Gelegenheit, zusammen zu drehen. Jetzt haben sie das geändert und einen gemeinsamen Film gemacht: In "Willkommen bei den Hartmanns" beschäftigen sie sich mit der aktuellen Flüchtlingssituation. Die Story: Angelika Hartmann (Senta Berger) sucht eine neue Aufgabe im Leben. Sie beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen und stellt damit das Familienleben auf den Kopf. Welche Herausforderungen es bei der Zusammenarbeit von Mutter und Sohn gab und warum ihnen das Thema des Films besonders am Herzen liegt, erzählen beide in der "NDR Talk Show". Angelo Kelly, Musiker Als Mitglied der Kelly Family hat er Musikgeschichte geschrieben: Angelo Kelly, geboren 1981, ist der jüngste Spross des berühmten Clans. Angelo war auch der Leadsänger des Megahits "An Angel", der 1994 den kommerziellen Durchbruch für die irische Familie bedeutete. Vorher machte die Kelly Family bereits viele Jahre Straßenmusik, Angelo lernte früh Gitarre spielen und war bereits als Vierjähriger auf CD zu hören. Mit sieben Jahre schrieb er sein erstes Lied. Und als 1994 mit dem Album "Over The Hump" plötzlich alle Welt wusste, wer die Kelly Family ist, fand sich der Teenie in "Bravo"-Homestorys und unter Bergen von Fanbriefen wieder. Seit 1998 ist er mit Kira zusammen, seit 2005 sind sie verheiratet. Sie haben fünf Kinder. Gemeinsam mit seiner eigenen "kleinen" Familie macht Angelo auch erfolgreich Musik. In der "NDR Talk Show" wird der 34-Jährige ein Geheimnis lüften, das es in sich hat. Martin Rütter, Hundetrainer, Komiker und Autor "Der will doch nur spielen" oder "sonst macht er das nie", das sind typische Sätze, die Hundebesitzer Joggern, Radfahrern und besorgten Eltern entgegenrufen, wenn ihr geliebter Vierbeiner mal wieder aus dem Ruder läuft. Martin Rütter kennt diese Ausreden alle. Und er weiß: Nicht der Hund ist das Problem, sondern sein Herrchen/Frauchen. Der Hundeversteher ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer. Er betreibt Hundeschulen, schreibt Ratgeberbesteller und amüsiert sein Publikum in Bühnenshows. Im Fernsehen wurde er durch die Sendung "Der Hundeprofi" bekannt, in der er knifflige Probleme von Hund und Besitzer löst. In seinem aktuellen Bühnenprogramm "nachSITZen" wäscht er Hundebesitzern und -liebhabern wieder gehörig den Kopf und spielt wieder mit allen Klischees rund um des Deutschen liebstes Tier. Margie Kinsky und Bill Mockridge, Schauspieler und Kabarettisten Sie sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet und haben sechs Söhne: die Schauspieler und Kabarettisten Margie Kinsky und Bill Mockridge. Sechs Söhne? "Ich hab alles ausprobiert, Socken angelassen, Vollmond abgewartet, rosa Schleifchen ins Haar gebunden ?", sagt Margie Kinsky. Glücklicherweise ist die einzige Frau in der Familie mit einer großen Portion Temperament gesegnet. Und Ehemann Bill sagt über sie: "Margie hat das Sternbild Stier. Wenn sie Rot sieht, willst du kein Torero sein." Die Jungen kamen ab 1984 in kurzen Abständen auf die Welt, sind inzwischen alle zu Hause ausgezogen und arbeiten heute im künstlerischen Bereich. Gemeinsam steht die Familie jetzt wieder vor der Kamera in der neuen Staffel ihrer WDR-Sitcom "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie". Wie turbulent es in einer Familie mit sechs Söhnen zugeht, einer saß zu Weihnachten bekifft in der Kirche, ein anderer musste nachts um drei Uhr von der Polizeistation abgeholt werden, und viele Geschichten aus dem Leben der Großfamilie mit viel Humor erzählen sie in der "NDR Talk Show". Olaf Schubert, Komiker Endlich bekommt er, was er verdient: einen eigenen Kinofilm. Er ist der intellektuelle Exportschlager Sachsens, das Alphatierchen Dresdens und als solches mittlerwei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Senta Berger (Schauspielerin), Simon Verhoeven (Regisseur), Angelo Kelly (Musiker), Martin Rütter (Hundetrainer, Komiker und Autor), Margie Kinsky (Kabarettistin und Frau von Bill Mockridge), Bill Mockridge (Schauspieler und Kabarettist), Olaf Schubert (K Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs