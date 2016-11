NDR 14:45 bis 15:45 Reportage die nordstory - Hol über Fähren in Niedersachsen Hol über - D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken An vielen Stellen in Niedersachsen geht es nicht ohne den Fährverkehr. Besonders im Frühling und Sommer sind Pendler, Landwirte und Urlauber auf das komfortable Verkehrsmittel über Flüsse und die Nordsee angewiesen. "die nordstory" begleitet drei besondere Fähren und ihre Kapitäne bei den Saisonvorbereitungen bis hin zum Saisonstart. Ein ungewöhnlicher Fährmann begegnet den Passagieren in Polle im Landkreis Holzminden: Ein Pastor hat mit 66 Jahren die Kanzel gegen die Weserfähre eingetauscht. Damit ist für ihn ein jahrelanger Traum in Erfüllung gegangen. Vor allem die Technik fasziniert den Pastor und frischgebackenen Fährmann: Die so genannte Gierseilfähre am Fuße der malerischen Burgruine hat schon seit vier Generationen dieselbe Pächterfamilie und wird ausschließlich durch die Wasserströmung angetrieben. Eine besondere Überfahrt gibt es im kleinen Ort Osten bei Hemmoor im Landkreis Cuxhaven. Dort steht eine von weltweit nur noch acht Schwebefähren. Auch sie stand Mitte der 1970er-Jahre vor dem Aus. Ehrenamtliche haben jedoch erkannt, dass die über 100 Jahre alte Schwebefähre ein besonderes Baudenkmal ist. Sie haben einen Verein gegründet, der sie bis heute betreibt. Es ist ein Kraftakt, doch diese Einmaligkeit und Besonderheit der Region muss erhalten bleiben, da sind sich alle Mitglieder einig. Denn das architektonische Denkmal lockt zahlreiche Touristen in den Ort. Die wohl außergewöhnlichste Saisonvorbereitung hat Kapitän Bernd Ramm mit der Borkum-Fähre "Ostfriesland" vor sich. Sie soll als erste Fähre auf einen umweltfreundlichen Flüssiggasantrieb umgestellt werden. Doch die neue Technik braucht Platz: Die Personen- und Autofähre muss 15 Meter länger werden. Der Plan: Das alte Achterschiff wird abgebaut, ein neues, um 15 Meter längeres bei einer sogenannten Hochzeit angebaut. Kapitän Bernd Ramm verfolgt die Arbeiten an "seinem" Schiff in der Bremerhavener Werft genau. Geplant waren für den Umbau zwei Monate, doch dann kommen die Probleme. Gefördert mit Mitteln der nordmedia Fonds GmbH in Niedersachsen und Bremen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory Regie: Karoline Grothe