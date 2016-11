KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Chips und Dips / Der Drachentempel I, CDN 2009-2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Chips und Dips: Benjamin gelangt an eine geheime Kartoffelchip-Rezeptur, die der kriminelle Chipsfabrikant Krawallo Krum unbedingt seinem Konkurrenten Gustav Goldchip abluchsen will. Der tollpatschige Effeff vernichtet das Rezept versehentlich und bringt damit Geronimo in große Gefahr. Geronimo wurde von Krawallo Krums Leuten entführt, um ihn zur Herausgabe der Rezeptur zu zwingen. Während Krum nun alles versucht, um Geronimo die Zusammensetzung des Rezepts zu entlocken, machen sich Benjamin, Effeff und Thea auf die Suche nach ihm. Der Drachentempel: Zur Ferienzeit ist Mausilia wie ausgestorben. Die halbe Belegschaft der Stilton Mediagroup ist in Urlaub, Geronimo hat alle Hände voll zu tun. Ben und Pandora dagegen langweilen sich schrecklich. Sie überreden Geronimo,, ebenfalls ein paar Tage wegzufahren und zu entspannen in Maus-Da-Rica! Dort angekommen weigert Geronimo sich, seinen Liegestuhl am Pool auch nur für einen Augenblick zu verlassen. Also machen sich Ben, Pandora und Thea ohne ihn auf, um den Regenwald zu erforschen und den sagenumwobenen Drachentempel zu finden. Aber während die drei noch darüber diskutieren, ob es Drachen wirklich gibt oder nicht, hallt ein dumpfes Grollen durch den Urwald. Etwas Großes, Gefährliches walzt durch den Dschungel direkt auf sie zu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: Valmont