KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Die Flüchtlinge / Eine Tasche voll Geld GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Flüchtlinge: Es ist schon spätabends, als zwei afrikanische Jungen ins Elm Tree House gebracht werden. Sie sprechen nur ihre Muttersprache und machen einen verstörten Eindruck. Gus macht es sich zur Aufgabe, ihre Geschichte herauszufinden und hat auch Erfolg. Bald kann er Mike und den anderen berichten, dass Ade und Dayo aus ihrer Heimat geflohen sind, nachdem ihr ganzes Dorf mitsamt ihrer Eltern von Bewaffneten umgebracht worden war. Sie sind durch die Sahara übers Meer nach Italien geflohen und dann über Frankreich nach England gekommen. Alle schließen die Jungen sofort ins Herz und sind entsetzt, als sich ein Sozialarbeiter mit einem Einwanderungsbeamten ankündigt. Tracy setzt sich derweil über ein Verbot hinweg und lädt Carmen und Tee nachmittags zu Lily und sich ein, obwohl Cam nicht da ist. Als Mike Tracys Hilfe braucht, weil Ade und Dayo verschwunden sind, passt Sapphire kurzerhand auf die Mädchen auf. Doch das endet in einer Katastrophe mit Chili in den Augen und einem brennenden Wohnzimmer. Glücklicherweise nimmt die Geschichte von Ade und Dayo eine gute Wendung, als sie im letzten Moment aus einem Müllcontainer gerettet werden und einer netten Pflegefamilie übergeben werden können. Eine Tasche voll Geld: Als Frank, Toby und Liam im Garten Fußball spielen, werden sie Zeuge einer Verfolgungsjagd durch die Polizei. Vor Tobys Füßen landet eine Tasche voller Geld, die die Jungs erstmal behalten wollen. Bei ihrer Taschenbergungsaktion werden sie allerdings von Carmen und Johnny belauscht, die ihren Anteil fordern. Das Geld wird mittlerweile unter allen Kindern aufgeteilt und versteckt. Inzwischen sind zwei ominöse Ermittler im Elm Tree House aufgetaucht und auf der Suche nach dem Geld. Kurz darauf erscheint ein "zwielichtiger" junger Mann und wird Toby als Seth, sein neuer Sozialarbeiter, vorgestellt. Toby begreift sofort, dass Seth einer der Gangster ist und kann auch Tracy davon überzeugen. Kurzerhand sperrt sie Seth im Gartenschuppen ein. Von den anderen verlangt sie aber, dass sie das Geld umgehend wieder zurückgeben und ruft die beiden Ermittler. Als diese die Tasche schließlich freudig entgegennehmen, dämmert den Kindern, wer hier die eigentlichen Verbrecher sind. Ob sie das Verbrecherpaar doch noch stoppen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dawn Harrison Musik: Joby Talbot