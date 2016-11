KI.KA 13:15 bis 13:40 Trickserie Die Wilden Kerle Foul mit Folgen D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Foul mit Folgen: Endlich zieht Jojo aus dem Waisenhaus zu seiner Mutter, was Neid unter den anderen Kindern im Waisenhaus auslöst. Beim Champions Cup Halbfinale gegen den FC Wolfsberg muss Jojo gegen seinen ehemaligen Zimmernachbarn Falk spielen. Dichter Nebel auf dem Spielfeld verhindert die Sicht. Beim Spiel krachen Falk und Jojo heftig ineinander und Falk verletzt sich. Der Schiedsrichter gibt Jojo eine Rote Karte. Wegen immer stärker werdenden Nebels wird das Spiel schließlich abgebrochen und soll zwei Tage später ohne den gesperrten Jojo wiederholt werden. Aus schlechtem Gewissen kümmert sich Jojo aufopferungsvoll um den verletzten Falk. Was Jojo nicht ahnt: Falk simuliert seine schwere Verletzung nur, um Jojo leiden zu lassen, da er ihm seinen Umzug nach Hause nicht gönnt. Erst als Falk in Gefahr gerät und Jojo ihn gemeinsam mit den anderen Wilden Kerlen rettet, gibt der seinen Schwindel zu. Nachdem Falk dem Schiedsrichter alles erzählt hat, wird Jojos Sperre wieder aufgehoben und die Wilden Kerle gewinnen das Halbfinalspiel. Schließlich entdecken sie sogar noch dank der Hilfe von Jojos Mutter den sechsten Schädel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wilden Kerle Regie: Mike Maurus Drehbuch: Claudia Kaiser, Martin Lickleder, Lisa Clodt, Gesine Hirsch, Christine Koch