KI.KA 09:05 bis 09:20 Trickserie Charley Telefon-Stress / Cowboys und Indianer F, B, CDN 2013-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Telefon-Stress: Charley hat einen stressigen Anruf bekommen. Es ist Maja, die verkündet, sie wolle das Telefonspiel spielen. Charley traut sich nicht, ihr zu sagen, dass er gar kein eigenes Telefon hat. Er versucht den ganzen Nachmittag, zusammen mit Lilly ein Telefon aufzustöbern, um sich nicht zu blamieren. Aber dann erscheint Maya mit leeren Jogurtbechern... Cowboys und Indianer: Die Jungen wollen Cowboys spielen, die Mädchen Indianer. Was nun? Charley, der in Maja verliebt ist, spielt bei den Mädchen mit. Welch ein Verrat, findet Willy ! Während die Indianer ihr Lager aufbauen mit Totempfahl, bereiten sich die Cowboys auf eine Schlacht vor und bauen ein Gefängnis! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: T?Choupi et ses amis Regie: Lionel Kerjean Drehbuch: Thierry Courtin, Anne Sophie Salles Musik: Guillaume Poyet