3sat 21:45 bis 23:25 Thriller The Jacket USA, D 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Golfkriegs-Veteran, der unter Amnesie leidet, wird nach seiner Heimkehr des Mordes angeklagt und in eine psychiatrische Anstalt gebracht, wo er unter Drogen zu halluzinieren beginnt. Er ist davon überzeugt, dass ihn jemand töten will und setzt alles daran, dieses Schicksal abzuwenden. - Eindringlich-surrealer Psychothriller mit Kris Kristofferson, Keira Knightley, Adrien Brody und Jennifer Jason Leigh. 1992: Der Soldat Jack Starks bekommt im zweiten Golf-Krieg eine Kugel in den Kopf, was er nur knapp überlebt. Da er fortan unter Amnesie leidet, wird er aus dem Militärdienst entlassen. Kaum wieder zu Hause, findet er sich vor Gericht wieder, weil er kaltblütig einen Polizisten erschossen haben soll. Für unzurechnungsfähig erklärt, wird er in einer geschlossenen Anstalt für Gewaltverbrecher inhaftiert, wo er den experimentellen Therapie-Methoden von Dr. Becker hilflos ausgeliefert ist. Der steckt Starks unter Drogeneinfluss in eine Zwangsjacke ("The Jacket) und sperrt ihn in einen Leichenkühlschrank. Dort beginnt Starks zu halluzinieren - und findet sich plötzlich 15 Jahre in der Zukunft wieder, wo er auf die inzwischen erwachsene Jackie trifft, der er einst, als sie noch ein Kind war, unmittelbar vor dem Polizisten-Mord geholfen hatte. Als er sich vorstellt, wird die junge Frau hysterisch und erzählt Jack Starks, dass er bereits Anfang 2013 unter ungeklärten Umständen gestorben sei. Wieder zurück in der Gegenwart bleiben Starks nur noch wenige Tage, um den Grund für seinen baldigen Tod zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrien Brody (Jack Starks) Keira Knightley (Jackie Price) Kris Kristofferson (Dr. Becker) Jennifer Jason Leigh (Dr. Lorenson) Kelly Lynch (Jean Price) Brad Renfro (Fremder) Daniel Craig (Rudy Mackenzie) Originaltitel: The Jacket Regie: John Maybury Drehbuch: Tom Bleecker, Marc Rocco, Massy Tadjedin Kamera: Peter Deming Musik: Brian Eno Altersempfehlung: ab 12