ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Die Wurst - Warum können wir nicht ohne sie? D 2016 16:9 Live TV Merken Weißwurst, Salami oder Schwarzwälder Schinken. Wurst ist weit mehr als ein Nahrungsmittel. Sie ist Kult und spiegelt in vielen Regionen Ernährungstraditionen wieder: Keine Region ohne ihre eigene Wurstspezialität und keine Stadt im Ruhrgebiet ohne eigene Kult-Currywurstbude. Doch wie viel Wurst ist gesund? Was steckt eigentlich drin? Passt Salami oder die klassische Fleischwurst zu einer modernen, ausgewogenen Ernährung? Zu Gast sind die Ernährungswissenschaftlerin Dorit Roeper und der Kulturanthropologe Johannes Arens. Er hat zum Thema "Wurst als Kulturgut" geforscht und betreibt einen Blog zum Thema Esskultur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Dorit Roeper (Ernährungswissenschaftlerin), Johannes Arens (Kulturanthropologe) Originaltitel: Planet Wissen

