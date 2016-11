ARD alpha 09:00 bis 09:30 Bildungsprogramm TELEKOLLEG Deutsch Rhetorik - Die Kunst der Rede D 2001 2016-11-13 06:15 16:9 Live TV Merken Wer in der Medienlandschaft bestehen will, der muss sich gekonnt präsentieren und den Umgang mit den aktuellen Kommunikationsmitteln beherrschen. Ziel der Sendung ist, die mündliche und schriftliche Sprachkompetenz zu verbessern; Grundformen und Stilmittel der mündlichen und schriftlichen Kommunikation werden kritisch beleuchtet und eingeübt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Volker Matthies Originaltitel: Telekolleg Deutsch