Niederlande 2 22:55 bis 23:50 Sonstiges 2Doc: De Moskeemannetjes NL 2016 HDTV Merken Een groep vrijwilligers van de nieuwe Marokkaanse moskee in Roosendaal komt met een baanbrekend plan: moslims moeten niet afwachten, maar zelf een brug bouwen naar de Nederlandse samenleving. Onvermoeibaar komen ze met het ene na het andere initiatief. Maar het zit ze niet mee. Veel Nederlandse buurtbewoners zijn wantrouwig. En als er, na de aanslagen in Parijs, een poging wordt gedaan om de moskee in de brand te steken, is de wanhoop nabij. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De Moskeemannetjes Regie: Kees Schaap