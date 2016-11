Niederlande 2 14:20 bis 15:20 Sonstiges Spoorloos Verwaarloosd achtergelaten door moeder NL 2016 HDTV Merken Aurelie en Florian hebben een Frans-Vietnamese moeder, maar ze zijn allebei geboren in Nederland. Hun moeder Yannik werkte als prostituee in Den Haag. Aurelie was nog een baby en Florian een peuter toen hun moeder hen op een dag achterliet, zonder zich ooit nog om hen te bekommeren. Voordat moeder spoorloos uit hun leven verdween, werd ze in de gaten gehouden door de zedenpolitie. Mensen uit haar omgeving hadden gemeld dat de twee kinderen door hun moeder werden verwaarloosd en mogelijk ook mishandeld. Toen de politie weer eens poolshoogte ging nemen bij Yannik, bleek dat ze haar zoontje had ondergebracht bij mensen die ze slechts opppervlakkig kende. Tijdens hetzelfde bezoek vertelde Yannik dat ze haar dochtertje had achtergelaten in een motel in Wassenaar. In dat motel trof de politie Aurelie aan in een reiswieg in een badkamer. De kinderbescherming plaatste Aurelie en Florian in een pleeggezin en moeder Yannik liet nooit meer van zich horen. Aurelie en Florian willen weten wat er van hun biologische moeder is terechtgekomen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos