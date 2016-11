Animal Planet 03:00 bis 03:45 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Der Echsenmann am Ohio River USA 2013 Merken Der "Mottenmann" hat angeblich Flügel wie eine Fledermaus, mit einer Spannweite von dreieinhalb Metern. "Trapper", "Wild Bill", "Huckleberry" und das Team von AIMS haben schon viel über diese Kreatur gelesen. Die Jäger und Fallensteller treffen in Mason County, West Virginia, einen Mann, der behauptet, das mysteriöse Wesen mit eigenen Augen gesehen zu haben. Liefert dieser Zeuge den Beweis, dass das Monster tatsächlich existiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters