Animal Planet 14:55 bis 15:20 Dokumentation Animal Airport Wenn Tiere reisen Ein Python mit schlechten Manieren GB 2012

In London Heathrow, einem der größten Flughäfen der Welt, landen jährlich eine halbe Million Flugzeuge mit rund 40 Millionen Tieren an Bord. Was für die Menschen die Passkontrolle ist, ist für die Tiere das Animal Reception Centre, genannt "Arc", eine Arche für die Neuankömmlinge. Einunddreißig Mitarbeiter kontrollieren hier, ob die Tiere gesund sind und ob sie legal ins Land eingeführt werden. Neben Tausenden von Hunden und Katzen gibt es nämlich auch unzählige Exoten, geschützte und vom Aussterben bedrohte Tiere, die rund um den Globus geschmuggelt werden. Stuart, Ross, Ann, Tom und ihre Kollegen haben alle Hände voll zu tun, um schlecht gelaunte Stubentiger, aufgedrehte Affen, misstrauische Raubkatzen oder eine ganze Herde scheuer Alpakas sicher an ihr Ziel zu bringen. "Animal Airport" begleitet die tierischen Passagiere bei ihren aufregenden Reisen.

Originaltitel: Animal Airport