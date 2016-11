Animal Planet 12:40 bis 13:25 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2014 Merken In Denver, Colorado, lebt einer der meistbeschäftigten Tierärzte der Vereinigten Staaten. Zusammen mit 30 Mitarbeitern kümmert sich Dr. Jeff um rund 80.000 Patienten. In seiner Klinik geht es jeden Tag zu wie im Irrenhaus, doch der Doc ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird. So auch heute, als die besorgte Alyssa mit ihrem Hund vorbeikommt. Dem kleinen Pinon geht es sehr schlecht, er verweigert jede Nahrung und übergibt sich andauernd. Dr. Jeff befürchtet, dass Pinon einen harten Gegenstand verschluckt hat, was dann zu einem Darmverschluss führte. Wenn der Fremdkörper nicht schnell beseitigt werden kann, wird das Hündchen möglicherweise sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet