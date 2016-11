Animal Planet 11:00 bis 11:45 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Afrika Über den Sambesi bis zu den Victoriafällen E 2014 Merken Frank Cuesta folgt in dieser Folge dem viertgrößten Fluss Afrikas bis zu den Victoriafällen. Der Sambesi fließt durch sechs Länder. Er entspringt in Sambia und mündet im Indischen Ozean. David Livingstone war 1851 der erste Europäer, der den Oberlauf des Sambesis erforschte. Sofort kam ihm die Idee, eine Handelsroute entlang des über 2500 Kilometer langen Flusses einzurichten. Doch der schottische Entdecker konnte seinen Traum nie verwirklichen, denn die Stromschnellen des Sambesi sind unschiffbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In Africa

