Dokumentation Mystery 360 Massensterben der Tiere USA 2012 Immer wieder kommt es zu Massensterben in der Tierwelt. Vögel fallen vom Himmel, unzählige tote Fische treiben in Flüssen oder verseuchen ganze Küstenregionen. Wissenschaftler suchen nach Erklärungen für diese Phänomene und nach Gründen dafür, warum bestimmte Spezies auszusterben drohen. Gefährdet sind in den USA, aber auch in Europa derzeit vor allem Bienen und Fledermäuse. Das Insektensterben geht dabei so rasant schnell, dass sich inzwischen nicht nur die Bauern fragen, wie in naher Zukunft ihre Obstbäume bestäubt werden sollen, wenn es keine Bienen mehr gibt. Ob es sich bei diesen tierischen Massensterben um natürliche Ereignisse, Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur oder um unerklärliche Phänomene handelt, darüber streitet die Wissenschaft.