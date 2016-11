National Geographic 08:25 bis 09:15 Dokumentation Der blutige Krieg ums Elfenbein USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In den letzten drei Jahren wurden mehr als 100.000 Afrikanische Elefanten wegen ihres Elfenbeins getötet - ein Problem, das in nicht allzu ferner Zukunft zum Aussterben der Tiere führen könnte. Die Dokumentation "Der blutige Krieg ums Elfenbein" begleitet den von der National Geographic Society als "Forscher des Jahres" gekürten Journalisten Bryan Christy bei der Suche nach Wilderern. Er präpariert eine Stoßzahnattrappe mit GPS-Sender und heftet sich an die Spur der Jäger. Dabei trifft er u.a. ehemalige Guerillas und ist dabei, als in Togo Beute beschlagnahmt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Warlords of Ivory