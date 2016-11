National Geographic 06:50 bis 07:15 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Der große Knall GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode testet Tim Shaw, welches ganz alltägliche Lebensmittelprodukt den meisten Druck erzeugt, wenn es gekocht wird - und zwar auf einer erhitzten Abschussrampe. Dann zeigt er, wie aus einem scheinbar festen Glastropfen im Handumdrehen eine einsatzbereite Granate wird. Außerdem versucht er, einige Antiquitätensammler mit dem Versuch, Zink in Gold zu verwandeln zu verblüffen. Schließlich organisiert er ein Wüstenrennen, bei dem vier sehr unterschiedliche Antriebsmethoden zum Einsatz kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above

