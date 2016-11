Niederlande 1 22:15 bis 22:55 Sonstiges De Rijdende Rechter Game over NL 2016 HDTV Merken De Rijdende Rechter meester John Reid doet uitspraak in een zaak tussen twee buurvrouwen, Conny en Tilly. En zoals wel vaker in De Rijdende Rechter, gaan de buren eerst jarenlang heel goed met elkaar om. Het is zelfs liefde op het eerste gezicht tussen Tilly en Conny. Als echte BFF's gaan ze regelmatig op stap met de scootmobiel. Het contact is zo goed dat ze samen op vakantie gaan naar Ameland. Maar dat is in één klap voorbij als de klusjesman van Tilly zonder toestemming in de tuin van Conny komt. Vanaf dat moment is helemaal niets meer goed en maken de buurvrouwen elkaar het leven zuur. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter