Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2016 HDTV Merken Begin november start, de door de CPNB georganiseerde, campagne Nederland Leest. Dit staat er geen boek centraal maar een thema: democratie. Journalist Dominique van der Heijde en haar vrouw, thrillerschrijfster en film- en boekenredacteur, Annet de Jong schuiven aan * Nederland leest óók meer en meer online. Daar wil Franska Stuy, voormalig hoofdredacteur van Libelle, graag haar steentje aan bijdragen. Sinds vorige week is er Franska.nl, een online magazine voor 40+vrouwen dat zich onder meer ten doel stelt Nederland weer gezellig te maken * Boswachter André Donker laat ons genieten van de schoonheid van de Nederlandse natuurwateren die wat hem betreft niet ten prooi mogen vallen aan vervuiling. En in de keuken bereidt culinair expert Janny van der Heijden zoals altijd iets heel lekkers * De muzikale uitsmijter komt vandaag van de Britse band Buddy Holly & the Cricketers: zij brengen ruim 50 jaar na zijn dood Rock 'n Roll-legende Buddy Holly weer tot leven! In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX

