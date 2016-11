TNT Film 04:00 bis 06:00 Western Endlos ist die Prärie USA 1947 16:9 20 40 60 80 100 Merken Immer mehr Siedler lassen sich in den 1880er Jahren in New Mexico nieder. Mit allen Mitteln bekämpft der Viehbaron James Brewton die Neuankömmlinge, da er den Verlust seines Weidelandes und eine ökologische Katastrophe durch die Umwandlung der Prärie in Ackerland befürchtet. Seine Ehefrau Lutie Cameron steht ihm zunächst treu zur Seite schlägt sich jedoch bald auf die Seite der Siedler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Spencer Tracy (Col. James B. 'Jim' Brewton) Katharine Hepburn (Lutie Cameron) Robert Walker (Brock Brewton) Melvyn Douglas (Brice Chamberlain) Phyllis Thaxter (Sarah Beth Brewton) Edgar Buchanan (Jeff) Harry Carey (Doc Reid) Originaltitel: The Sea of Grass Regie: Elia Kazan Drehbuch: Vincent Lawrence, Marguerite Roberts Kamera: Harry Stradling Musik: Herbert Stothart Altersempfehlung: ab 16