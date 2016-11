TNT Film 11:50 bis 13:30 Drama Dangerous Minds - Wilde Gedanken USA 1995 Nach dem Roman "My Posse Don't Do Homework" von Louane Johnson 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hass, Drogen und Gewalt beherrschen den knallharten Alltag der Parkmont-High-School. Völlig unvorbereitet tritt die Ex-Elitesoldatin Louanne Johnson hier ihren ersten Job als Englischlehrerin an. Mit ihren unkonventionellen Methoden kann sie langsam das Vertrauen der Kids gewinnen, doch dann kommt es zu einer brutalen Gewalttat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Pfeiffer (Louanne Johnson) George Dzundza (Hal Griffith) Courtney B. Vance (George Grandey) Robin Bartlett (Carla Nichols) Beatrice Winde (Mary Benton) John Neville (Waiter) Lorraine Toussaint (Irene Roberts) Originaltitel: Dangerous Minds Regie: John N. Smith Drehbuch: Ronald Bass, Louanne Johnson Kamera: Pierre Letarte Musik: Wendy & Lisa Altersempfehlung: ab 12