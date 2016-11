TNT Film 06:00 bis 07:55 Abenteuerfilm Tarzan - Herr des Urwalds USA 1981 Nach den Romanen von Edgar Rice Burroughs 16:9 20 40 60 80 100 Merken James Parker begibt sich auf eine Expedition nach Afrika, wo er den geheimnisvollen "weißen Affen" finden will. Begleitet wird er dabei von seiner ihm fremd gewordenen Tochter Jane. Vor Ort erfahren sie, dass der weiße Affe in Wahrheit Tarzan ist - ein Mann, der von Affen im Dschungel aufgezogen wurde. Nun ist Parker fest entschlossen, Tarzan nach England zurückzubringen - tot oder lebendig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bo Derek (Jane Parker) Richard Harris (Parker) Miles O'Keeffe (Tarzan) John Phillip Law (Holt) Akushula Selayah (Africa) Steve Strong (Ivory King) Maxime Philoe (Riano) Originaltitel: Tarzan, the Ape Man Regie: John Derek Drehbuch: Tom Rowe, Gary Goddard Kamera: John Derek Musik: Perry Botkin

