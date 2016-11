13th Street 02:40 bis 03:25 Krimiserie Law & Order Ein Pferd für drei Millionen USA 2005 Stereo 16:9 Merken Vor einem Lokal wird der Jockey Oscar Salazar ermordet aufgefunden. Die Ermittler Fontana (Dennis Farina) und Falco (Michael Imperioli) vermuten, den Täter auf Oscars Arbeitsplatz finden zu können - einer Pferderennbahn außerhalb New Yorks. Oscars Aufgabe bestand darin, die Pferde morgens warm zu reiten. In einem der Pferde entdeckte er großes Potential und erforschte daraufhin den Stammbaum des Pferdes. Kostet seine Neugier ihm das Leben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Dennis Farina (Joe Fontana) Sam Waterston (Jack McCoy) Michael Imperioli (Detective Nick Falco) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Annie Parisse (A.D.A. Alexandra Borgia) Scott Wilson (Ben Chaney) Originaltitel: Law & Order Regie: Michael Pressman Drehbuch: Richard Sweren, Wendy Battles Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post