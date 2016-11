13th Street 17:00 bis 17:50 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Harte Bandagen USA 2007 Stereo 16:9 Merken Ben Ellis (Gbenga Akinnagbe) ist Boxer und ein guter Freund von Don (Rob Morrow). Bisher kam er mit dem Gesetz nie in Konflikt, aber jetzt steht er unter dem dringenden Mordverdacht zwei seiner Boxkollegen vergiftet zu haben. Um Ben zu helfen, bittet Don (Rob Morrow) die Gerichtsmedizinerin Claudia (Lauren Velez) um Unterstützung. Mit den Untersuchungsergebnissen kann Charlie (David Krumholtz) so genannte Kampfkurven eines jeden Boxers anfertigen. Dabei rückt ein Boxer immer stärker ins Licht der Ermittlungen. Hat er seine Kameraden wirklich kaltblütig ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Dylan Bruno (Colby Granger) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Diane Farr (Megan Reeves) Originaltitel: Numb3rs Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: J. David Harden Kamera: Ronald Víctor García Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16