13th Street 12:00 bis 13:50 Thriller Die Verschwörung - Verrat auf höchster Ebene GB 2011 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Johnny Worricker (Bill Nighy) ist ein altgedienter Agent des britischen Geheimdienstes MI5. Als sein Chef und bester Freund Benedict Baron (Michael Gambon) völlig unerwartet stirbt, hinterlässt er Johnny brisante Unterlagen, deren Bekanntwerden nicht nur die Geheimdienstorganisation in ihren Grundfesten erschüttern würde. Gleichzeitig lernt Johnny seine Nachbarin Nancy Pierpan (Rachel Weisz) kennen, eine politische Aktivistin. Johnny quittiert seinen Job beim MI5 und legt sich eine neue Identität zu, um den Tod seines Freundes aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Nighy (Johnny Worricker) Rachel Weisz (Nancy Pierpan) Tom Hughes (Ralph Wilson) Michael Gambon (Benedict Baron) Judy Davis (Jill Tankard) Rakhee Thakrar (Muna Hammami) Saskia Reeves (Anthea Catcheside) Originaltitel: Page Eight Regie: David Hare Drehbuch: David Hare Kamera: Martin Ruhe Musik: Paul Englishby