13th Street 11:15 bis 12:00 Krimiserie Criminal Minds Das geschenkte Leben USA 2006 Stereo 16:9 Merken Das Ehepaar Jacob und Sarah Jean Dawes sitzen in der Todeszelle, da sie für schuldig am Tod von 13 Kindern und ihres eigenen Sohnes befunden wurden. Nach längeren Befragungen kommen Gideon (Mandy Patinkin) jedoch Zweifel an der Schuld der Frau. Offensichtlich ist sie nur ein weiteres Opfer ihres Mannes. Die Profiler sehen sich in Zeitnot, denn in zwei Tagen soll die Hinrichtung stattfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Lola Glaudini (Elle Greenway) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Chris Long Drehbuch: Simon Mirren Kamera: Glenn Kershaw Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16

