Wilde Welt der Tiere Ozeane

Über 70 Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt. Trotzdem sind bisher weniger als zehn Prozent des ozeanischen Lebensraumes erforscht. In den Tiefen der Meere liegt ein unvorstellbar komplexes Reich, dessen Lebensbedingungen von Strömungen, Wasserdruck und extremen Temperaturen beherrscht werden. Auch der Mensch übt seinen Einfluss aus: Überfischung und Verschmutzung bedrohen das Leben der Meeresbewohner stärker denn je zuvor. Diese Episode von "Wilde Welt der Tiere" zeigt, wie Buckelwale, Mantarochen, Barrakudas, Delfine oder Haie mit den existentiellen Gefahren fertig werden.

Originaltitel: World of the Wild