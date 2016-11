National Geographic Wildlife 12:45 bis 13:35 Dokumentation Snakes in the City Panik auf den Straßen SA 2015 2016-11-26 09:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Simon und Siouxsie werden in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen: Dorfbewohner haben eine riesige Schlange entdeckt, die ihre Haustiere reihenweise tötet und verspeist. Es herrscht Panik in der Gemeinde! Der Beschreibung nach zu urteilen kann es sich bei dem Reptil nur um einen Südlichen Felsenpython handeln. Und genau das macht Simon und Siouxsie nervös, denn diese bis zu 4,50 Meter langen Würgeschlangen können nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen schnell zu einer ernsten Bedrohung werden. Die beiden müssen schnell sein, wenn sie das Schlimmste verhindern wollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City