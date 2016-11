National Geographic Wildlife 07:00 bis 07:25 Dokumentation Unterwegs zur Rettung der Welt USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Regenwald des Amazonas-Gebietes wird auch als grüne Lunge unseres Planeten bezeichnet. Ein neuer Nationalpark in Brasilien, viermal so groß wie der Yellowstone Park, soll nun helfen, das einzigartige Biotop zu bewahren. Im Gegensatz zu Parks wie Yellowstone oder dem Nationalpark Bayerischer Schwarzwald gibt es keinerlei Wege - geschweige denn Wegweiser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gone to Save the Planet

