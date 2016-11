National Geographic People 03:00 bis 03:45 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Mit Vollgas in den Knast GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Rennfahrer Rick erfährt, dass seine Freundin schwanger ist, macht er sich Sorgen, dass er nicht genug Geld verdient, um eine Familie zu ernähren. Als ihm ein Freund vorschlägt, Autoradios zu stehlen, ist Rick die Sache zwar zunächst nicht geheuer, aber dennoch reizt sie ihn. Zunächst steht er nur Schmiere, aber es dauert nicht lange, bis er selbst die Autos aufbricht. Angetrieben durch den Nervenkitzel und das schnell verdiente Geld, greift er immer wieder in fremde Wagen. Schließlich geht er zum organisierten Autodiebstahl über - aber dann wird er von seinem Freund betrogen und landet im Knast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad