National Geographic People 09:05 bis 09:50 Dokumentation Schaf, Schäfer, am Schärfsten Lobe den Tag nicht vor dem Abend USA 2014 Stereo 16:9 HDTV

Nachdem Natalie bemerkt hat, dass einige Hühner fehlen und sie eine der Gänse behandeln muss, die von einem Luchs angegriffen wurde, weiß sie, dass die Ställe von Räubern heimgesucht werden. Während sie noch versucht herauszufinden, auf welchem Weg die Räuber in die Ställe kommen, muss sie feststellen, dass ihr Wachhund Wonder nicht ganz auf dem Posten ist. Er hat Probleme mit einem Bein und muss operiert werden. Sean und Connery sollen inzwischen einen Elektrozaun installieren.

Schauspieler: Natalie Redding (Herself) Sean Redding (Himself) Originaltitel: Shear Madness