Spiegel TV Wissen 02:40 bis 03:25 Dokumentation Super Doctors - Medizin am Limit Roboter im OP GB 2008 Merken Diese Folge zeigt die neuesten Errungenschaften in der Roboterchirurgie. Der erste MRT-fähige Roboter wird bei einer riskanten Operation am menschlichen Gehirn eingesetzt. Mitten im Sprachzentrum des Patienten befindet sich ein lebensgefährlicher Gehirntumor. Die Ärzte müssen hier millimetergenau arbeiten, denn ein falscher Handgriff und der Patient kann irreparable Hirnschäden erleiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Doctors