Disney Cinemagic 03:05 bis 03:30 Trickserie Aladdin Am Tag, als der Vogel stillstand USA 1994 Stereo HDTV El Fatal will mit dem Gift eines Felsmonsters den Sultan versteinern und dann für das Gegenmittel die Herrschaft über Agrabah fordern. Doch es trifft den Falschen: Jago wird langsam zu Stein und muß eilends den Zauber mittels zermahlener Felsmonsterschuppen brechen. Von Jago nun fordert El Fatal die Auslieferung des Dschinni. Jago kommt der Forderung zunächst nach, doch dann meldet sich sein Gewissen ... Originaltitel: Aladdin Regie: Alan Zaslove, Bob Hathcock, Rob Laduca, Toby Shelton Drehbuch: Douglas Langdale Musik: Danny Beckermann, Bruce Rowland, Mark Watters