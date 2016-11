Disney Cinemagic 23:20 bis 23:45 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Sebastian, die Quasselkrabbe USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Sebastian, die ewig quasselnde Krabbe, geht König Triton auf die Nerven und er schickt sie in den Urlaub. Sebastian versteht das als Kündigung. Arielle versucht ihn zur Rückkehr zu bewegen. Währenddessen steuert eine riesige rote Flutwelle auf Atlantika zu. Sebastian versucht sie zum Abkehren zu ?überreden', was ihm auch gelingt. Er wird als Held gefeiert und bekommt seinen alten Job zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Tedd Anasti, Patsy Cameron Musik: Dan Foliart, Mark Watters