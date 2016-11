AXN 03:00 bis 03:45 Actionserie Sea Patrol Das Geisternetz AUS 2009 16:9 Merken Auf einer Patrouillenfahrt stößt die Hammersley auf ein Fischerboot, dessen Crew illegal kostbaren Trochus sammelt. Das Boot versucht der Hammersley zu entkommen obwohl einer der Taucher noch unter Wasser ist. In einer dramatischen Rettungsaktion gelingt es dem Team in letzter Sekunde, den Taucher zu retten zu ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass es sich um einen Jungen handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Jeff Truman Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12