AXN 01:10 bis 02:00 Krimiserie Rush Kampf um die Docks AUS 2011 16:9 Merken Der Kampf um die Vorherrschaft in den Docks geht weiter. Die Arbeiter sind aufgebracht und wehren sich gegen eine Sicherheitsüberprüfung. Der Gangster Col Rainey lässt den vietnamesischen kleinen Drogendealer Than umbringen. Sein Handlanger Christos schneidet Kerrys Sohn James einen Finger ab, um Kerry davon abzubringen, weitere Veränderungen an den Docks vorzunehmen. Den geplanten Zugriff auf Rainey bläst Kerry ab, um Michael, der undercover arbeitet, nicht zu gefährden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Antony Starr (Charlie Lewis) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Originaltitel: Rush Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Ben Chessell Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16