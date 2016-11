AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Der Zocker GB 2005 16:9 Merken Stacies Ex-Mann Jake taucht wieder in der Stadt auf. Das Team beschließt, dem eiskalten Profi-Zocker eine Lektion zu erteilen. Doch das ist nicht so einfach, wie es zunächst erscheint. Denn Stacie scheint dem Charme von Jake erneut zu erliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) Max Beesley (Jake Henry) Originaltitel: Hustle Regie: John Strickland Drehbuch: Julie Rutterford, Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Balazs Bolygo Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16