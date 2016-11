AXN 08:30 bis 09:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Black Storm GB 2005 16:9 Merken Ausgerechnet eine Polizistin verschafft sich durch Erpressung einen Platz im Team. Die korrupte Beamtin will beim nächsten Coup, bei dem ein Auktionshaus reingelegt werden soll, abkassieren. Die Polizistin überschätzt sich jedoch maßlos und findet in den eleganten Betrügern ihre Meister. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) Fay Ripley (Sam Phillips) Originaltitel: Hustle Regie: Alrick Riley Drehbuch: Howard Overman, Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Sean van Hales Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16