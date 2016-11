TNT Comedy 17:05 bis 17:30 Comedyserie Keine Gnade für Dad Brad, der Eroberer USA 2003 16:9 Merken Sean und Claudia bereiten alles für Lilys 16. Geburtstag vor, der im Red Boot Pub gefeiert werden soll. Neben einer großen Party hat Lily aber noch etwas anderes für ihren Geburtstag geplant: Sie will das erste Mal mit Dean schlafen. Tatsächlich hat sie sturmfrei und nimmt Dean mit nach Hause - doch der Abend nimmt eine andere Wendung als erwartet und so schickt Lily ihn schließlich nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Aron Abrams, Gregory Thompson Kamera: Thom Marshall, Alan Walker Musik: Ween, Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6