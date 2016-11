TNT Comedy 11:10 bis 11:35 Comedyserie Die Millers Das Upgrade USA 2013 16:9 Merken Seit ihrem Krach leben Nathans Eltern getrennt voneinander: Tom wohnt bei Tochter Debbie und Carol bei Nathan. Doch als Debbie eines Tages ausrastet, weil ihr Vater mal wieder ihren Hausstand beschädigt hat, wird es Zeit, zu tauschen. Als auch Nathan bei der Betreuung von Tom an seine Grenzen kommt, startet er mit Hilfe seines Handys ein Umerziehungsprogramm für seinen Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Eve Moon (Mikayla) Beau Bridges (Tom Miller) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Bobby Bowman Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux, Matt Mariano

